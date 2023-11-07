Уникальный таск мессенджер для организации вашей жизни и рабочей активности.

TaskFlow предоставляет вам мощные инструменты для управления задачами и проектами, делая процесс более эффективным и интерактивным.



С TaskFlow, вы сможете создавать и настраивать доски и списки задач по вашему усмотрению. Регистрируйтесь или входите в существующий аккаунт, чтобы начать пользоваться нашими уникальными возможностями. Можно создавать доски для проектов, личных целей или совместных задач с командой.



Нумерованные списки задач и доски обеспечивают прозрачность и организацию, позволяя вам легко отслеживать свои обязанности и достижения. Возможность выполнять задачи и вычеркивать их, делясь успехами с коллегами и друзьями. Доступна функция перетаскивания драг-н-дропом списков задач внутри доски и задач внутри списка.

https://bettlee.bubbleapps.io/version-test