Телеграм бот для постинга ссылок

Цель проекта - создать бота в телеграм, принимающего от юзеров ссылки на простые задания на буксах (фильтр по seosprint.net, wmmail.ru, socpublic.com) и публикующий их в канале телеграм (желающие заработать на сборе ссылок до предоставления доступа предварительно инструктируются).

Стек LAMP. Функционал:

Админ может принять нового юзера или забанить за нарушения, сделать выгрузку из таблиц юзеров и ссылок БД.

За отправку ссылки юзеру начисляется бонус, используется реферальная система. Юзер может отправлять админу запрос на вывод средств.

Ссылки в канале публикуются с кнопками для голосования, при наборе нескольких отрицательных голосов юзер автоматически банится.

Ссылки:

Тестовый канал https://t.me/seosprintpost

Тестовый бот https://t.me/nanocontent_test_bot

Флоучарт https://miro.com/app/board/o9J_krBgMps=