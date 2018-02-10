Telegram бот для управления qiwi кошельками

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Что умеет бот:
- совершать исходящие платежи, оповещать при успешном/не успешном платеже,
- ожидать входящий платёж, оповещать как только перевод пришел,
- совершать быстрый платёж/приём (делается форвардом определённого сообщения в чат бота),
- ведёт свою внутреннюю статистику по платежам, выдаёт отчёты в текстовом и .csv видах.
С киви общается посредством api + elite proxy.