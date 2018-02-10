Telegram бот для управления qiwi кошельками

Что умеет бот:

совершать исходящие платежи, оповещать при успешном/не успешном платеже,

ожидать входящий платёж, оповещать как только перевод пришел,

совершать быстрый платёж/приём (делается форвардом определённого сообщения в чат бота),

ведёт свою внутреннюю статистику по платежам, выдаёт отчёты в текстовом и .csv видах.

Кошельки при добавлении делятся на 3 вида, в зависимости от типа идентификации, так же считается статистика по платежам, чобы исключить переполнения лимитов в соотв. с типом идентификации.

С киви общается посредством api + elite proxy.