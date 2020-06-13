Телеграм бот-игра "Шпион"

Игра "Шпион" в мессенджере Телеграм

Бот был написан в рамках курсовой. Разрабатывался около полугода (как хобби по вечерам, для своей компании).

Был активен менее полугода(период разработки) и успел собрать без рекламы аудиторию в 150 человек.

Бот был установлен на виртуальный сервер с ОС Ubuntu. Сейчас бот не активен за ненадобностью.

Написан на Python 3.7 с использованием базы данных SQLite, PyTelegramBotAPI.

В боте есть индивидуальные настройки для каждого чата, администраторская панель, возможность играть оффлайн и много мелочей для приятной игры.