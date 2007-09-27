Телеграм-бот Johnny

Сделал с командой Телеграм-бота – Джонни. В него интегрированы все современные модели нейросетей – ChatGPT, Midjourney, Bard и тп. Использован почти весь фенкционал Телеграма! Добавлено взаимодействие кнопками – прикрепленные к сообщению и всплывающие снизу. Инлайн-взаимодействие – когда обращаешься к боту через ввод текста. Он принимает аудио, видео сообщения, и может сам отвечать голосом! К нему подключена база данных клиентов, оплата, увведомления об ошибках. Писался Джонни на Python – использовано много библиотек.