Телеграм бот по принятию и обработке заказов для ресторана

Данный проект состоит из двух ботов: главный бот, где можно посмотреть меню и сделать заказ и бот-обработчик заказов, доступный только для администратора.

Проект был выполнен с помощью библиотеки aiogram на языке python. Применена новая функция телеграма "web apps"; HTML, CSS, JS для верстки страниц в web apps.

Цепочка действий такова: пользователь выбирает позиции в первом боте и заполняет форму, форма вместе с id пользователя отправляются во второй бот-обработчик, администратор обрабатывает заказ, нажимая ✅ [подтвердить] или ❌ [отменить], после обработки, статус заказа отправляется пользователю в качестве сообщения в первый бот (там где он делал заказ).

Принцип работы очень простой и хорошо подойдет для маленьких ресторанов