Telegram user через MTProto

Была задача собирать статистику с одного telegram бота и отправлять её нам, с возможностями приостановить, запустить и настроить направления для сбора статистики.

Шаги реализации

эмуляция телеграм пользователя (библиотека MTProto),

бот, где будет отображаться собранная статистика (кнопки старт, стоп и настройка)

Клиент на MTProto, эмулируя простого пользователя, шлёт запросы в нужный нам бот, парсит ответ и записывает в бд.

Собранную статистику скрипт отсылает в созданный нами бот.

Бот умеет приостанавливать/запускать рассылку и настраивать направления для парсинга.