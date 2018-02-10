Telegram user через MTProto

Добавлена
6 лет назад
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Была задача собирать статистику с одного telegram бота и отправлять её нам, с возможностями приостановить, запустить и настроить направления для сбора статистики.

Шаги реализации

  • эмуляция телеграм пользователя (библиотека MTProto),
  • бот, где будет отображаться собранная статистика (кнопки старт, стоп и настройка)
Клиент на MTProto, эмулируя простого пользователя, шлёт запросы в нужный нам бот, парсит ответ и записывает в бд.

Собранную статистику скрипт отсылает в созданный нами бот. 

Бот умеет приостанавливать/запускать рассылку и настраивать направления для парсинга.