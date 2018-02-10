Telegram user через MTProto

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Была задача собирать статистику с одного telegram бота и отправлять её нам, с возможностями приостановить, запустить и настроить направления для сбора статистики.
Шаги реализации
- эмуляция телеграм пользователя (библиотека MTProto),
- бот, где будет отображаться собранная статистика (кнопки старт, стоп и настройка)
Собранную статистику скрипт отсылает в созданный нами бот.
Бот умеет приостанавливать/запускать рассылку и настраивать направления для парсинга.