Трекинг система почтовых отправлений + SMS notify
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4 года назад
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Система учёта почтовых отправлений
Стек: html/css, js, jQuery, PHP, MySQL, Bootstrap, API
Функции:
1) Запрашивает статус по каждому отправлению в режиме реального времени (curl)
2) Отправляет два типа sms сообщений получателям (sms API)
3) Реализованы системные статусы и возможность управления ими:
- в работе
- клиент уведомлен
- доставлено
5) Добавление/Удаление заказов (MySQL)
6) Адаптиная вёрстка с кастомным отображением полей исходя из разрешения (bootstrap)