Трекинг система почтовых отправлений + SMS notify

Добавлена
4 года назад
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Система учёта почтовых отправлений

Стек: html/css, js, jQuery, PHP, MySQL, Bootstrap, API

Функции:

1) Запрашивает статус по каждому отправлению в режиме реального времени (curl)

2) Отправляет два типа sms сообщений получателям (sms API)

3) Реализованы системные статусы и возможность управления ими: 

  • в работе
  • клиент уведомлен
  • доставлено
4) Фильтрация по диапазону дат

5) Добавление/Удаление заказов (MySQL)

6) Адаптиная вёрстка с кастомным отображением полей исходя из разрешения (bootstrap)