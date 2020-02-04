Трекинг система почтовых отправлений + SMS notify

Система учёта почтовых отправлений

Стек: html/css, js, jQuery, PHP, MySQL, Bootstrap, API

Функции:

1) Запрашивает статус по каждому отправлению в режиме реального времени (curl)

2) Отправляет два типа sms сообщений получателям (sms API)

3) Реализованы системные статусы и возможность управления ими:

в работе

клиент уведомлен

доставлено

4) Фильтрация по диапазону дат

5) Добавление/Удаление заказов (MySQL)

6) Адаптиная вёрстка с кастомным отображением полей исходя из разрешения (bootstrap)