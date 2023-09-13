Trembit

Веб-программирование
Добавлена
3 месяца назад
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Trembit - Українська ІТ-компанія, яка займається розробкою програмних рішень на базі WebRTC

По нашій частині, ми чуть рефакторнули верстку та посадили сайт на ларавель. Також розробили новий блог, дизайн якого ми придумали самі)

Trembit також знаходиться у нас на підтримці)