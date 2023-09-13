Trembit
Веб-программирование
Добавленанет просмотров
3 месяца назад
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Trembit - Українська ІТ-компанія, яка займається розробкою програмних рішень на базі WebRTC
По нашій частині, ми чуть рефакторнули верстку та посадили сайт на ларавель. Також розробили новий блог, дизайн якого ми придумали самі)
Trembit також знаходиться у нас на підтримці)