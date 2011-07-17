ТВ-программа для Иркутска

http://bratsk.com

Сделал скрипт для последующего ввода в DLE. Выводит тв-программы кабельного ТВ Иркутска, с подсветкой, с меткой какая программа идет сейчас, с выводом следующих 4, с выводом всех программ канала. При наводе на инфу канала, цвет текста темнеет. В скрипт встроен парсер, который секундой подгружает новые программы. Каналы распределены по разделам.

Проект выполнялся на фри-лансе: http://www.free-lance.ru/users/botogame/viewproj.php?prjid=2726127