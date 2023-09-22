Учебная работа создание виртуальной клавиатуры

Веб-программирование
Добавлена
3 месяца назад
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Полноценная виртуальная клавиатура на 2 языках. Создана в ходе обучения в RS School, под требования задания. В ходе виполнения были использовани следующие технологии HTML, CSS, JS.

Ссылка на сайт:

https://oleksandr-orzul.github.io/virtual-keyboard/