Учебник 3ds MAX 8. Flash презентация

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http://idezign.fatal.ru/3dsmax/3dmax.html
Презентация на тему "Мой электронный учебник". Первое место в городском туре и второе место на республиканском. Содержит основны работы в программе 3ds MAX 8.
Необычная навигация (по мониторам) и обычная (текстовая, внизу экрана).
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