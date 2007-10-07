Учебник 3ds MAX 8. Flash презентация

http://idezign.fatal.ru/3dsmax/3dmax.html

Презентация на тему "Мой электронный учебник". Первое место в городском туре и второе место на республиканском. Содержит основны работы в программе 3ds MAX 8.

Необычная навигация (по мониторам) и обычная (текстовая, внизу экрана).

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