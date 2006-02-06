Важлива інформація про COVID-19

Цей проєкт - інформаційний односторінковий веб-сайт, присвячений підвищенню обізнаності про COVID-19. Він містить важливу інформацію про вірус, включаючи його природу, симптоми та профілактичні заходи, які допоможуть користувачам залишатися в безпеці та бути здоровими. На сайті також є спеціальний розділ «Гаряча лінія», що пропонує швидкий доступ до підтримки та надійних ресурсів для осіб, які потребують допомоги або додаткової інформації. Розроблений зі зручною навігацією та чітким макетом, веб-сайт забезпечує доступність та легкість розуміння для широкої аудиторії.