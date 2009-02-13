http://maximum-life.ru/

Данный сайт занимается проведение интернет курсов. На сайте можно найти так же и консультацию психолога.

Моя работа заключалась в слудующем: нужно было разработать веб-приложение для работы с клиентами и управления курсами. Сделано без лишней графики и с высоким уровнем юзабилити. Всё грузится быстро, запросы в MySQL обработаны по возможности просто.