Веб-приложение для работы с клиентами
Веб-программирование
Добавлена195 просмотров
15 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Данный сайт занимается проведение интернет курсов. На сайте можно найти так же и консультацию психолога.
Моя работа заключалась в слудующем: нужно было разработать веб-приложение для работы с клиентами и управления курсами. Сделано без лишней графики и с высоким уровнем юзабилити. Всё грузится быстро, запросы в MySQL обработаны по возможности просто.