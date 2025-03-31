To-Do App на Flask Это простое веб-приложение для управления задачами (To-Do List), созданное с использованием Flask. Приложение включает базовую аутентификацию пользователей, возможность регистрации, входа в систему, добавления, просмотра и управления задачами.
Основные функции Регистрация и аутентификация пользователей:
Пользователи могут зарегистрироваться и войти в систему.
Пароли хранятся в зашифрованном виде.
Управление задачами:
Пользователи могут добавлять задачи с заголовком и описанием.
Задачи отображаются на главной странице после входа в систему.
Базовая аутентификация:
Доступ к задачам возможен только для авторизованных пользователей.