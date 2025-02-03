Веб-приложение мобильная версия

Добавлена
3 месяца назад
нет просмотров
s 01.jpg
s 02.jpg
s 03.jpg
s 04.jpg
s 05.jpg
s 06.jpg
s 07.jpg
s 08.jpg
s 09.jpg
s 10.jpg

Проект: Nesy Tattoo
Презентация: Ссылка
Клиент: Nesy Tattoo
Описание проекта: Разработали веб-приложение c админ-панелью, галереей и витриной товаров для организации рабочего процесса тату-мастера.
Сделано: Ux/Ui, разработка, админ-панель, базовая анимация

  • Запрос: так же посто как в соц.сети

  • Админ панель: разработана персонально

  • Оптимизация по скорости загрузки

  • Сжатие изображений на клиенте и сервере

  • Анимация элементов: базовая

  • Клиент: Верстка по макету / TypeScript / Vue 3 / Quasar / SSR

  • Сервер: TypeScript / Node.js / Koa.js / Feathers v5 / TypeBox / Socket.IO / MongoDB