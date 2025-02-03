Веб-приложение мобильная версия

Проект: Nesy Tattoo
Презентация: Ссылка
Клиент: Nesy Tattoo
Описание проекта: Разработали веб-приложение c админ-панелью, галереей и витриной товаров для организации рабочего процесса тату-мастера.
Сделано: Ux/Ui, разработка, админ-панель, базовая анимация
Запрос: так же посто как в соц.сети
Админ панель: разработана персонально
Оптимизация по скорости загрузки
Сжатие изображений на клиенте и сервере
Анимация элементов: базовая
Клиент: Верстка по макету / TypeScript / Vue 3 / Quasar / SSR
Сервер: TypeScript / Node.js / Koa.js / Feathers v5 / TypeBox / Socket.IO / MongoDB