Веб приложение по обработке прайс листов

для чего служит программа:

1 Для загрузки в программу пл из разных форматов ETK, TXT, CSV, EXEL.

2 Для хранения прайс листов с актуальными

данными

3 Для выгрузки пл экспорт или передача пл через АПИ

4 Для перемещения местами или совмещения столбиков с данными внутри пл

программа ищет одинаковые артикулы и обновляет старую цену на новую и добавляет другие данные в сроку артикула.