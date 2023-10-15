Веб приложение по обработке прайс листов
Веб-программирование
Добавленанет просмотров
2 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
для чего служит программа:
1 Для загрузки в программу пл из разных форматов ETK, TXT, CSV, EXEL.
2 Для хранения прайс листов с актуальными
данными
3 Для выгрузки пл экспорт или передача пл через АПИ
4 Для перемещения местами или совмещения столбиков с данными внутри пл
программа ищет одинаковые артикулы и обновляет старую цену на новую и добавляет другие данные в сроку артикула.