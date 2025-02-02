Веб-програмування

👨💻 Початківець програміст на C++, який активно вивчає мову та прагне отримати реальний досвід. Хоча поки що не має комерційних проєктів, готовий наполегливо працювати, обговорювати деталі та вдосконалювати свій код.
🔹 Основні навички:
Основи C++ (синтаксис, змінні, цикли, умовні конструкції)
Структури даних (масиви, списки, стек, черга)
ООП (класи, наслідування, поліморфізм)
Робота з файлами та потоками введення/виведення
Основи алгоритмів (сортування, пошук, рекурсія)
STL (vector, map, set, iterator)
🔹 Готовий:
✅ Виконувати тестові завдання та практикуватися на реальних проєктах
✅ Перероблювати код та оптимізувати рішення
✅ Розбиратися в нових бібліотеках та технологіях
✅ Вивчати багатопотоковість та системне програмування
🔹 Переваги:
🔥 Висока мотивація
📖 Швидке навчання та бажання писати чистий код
💬 Відкритість до зворотного зв’язку
🔹 Мета:
Отримати перший реальний досвід у розробці на C++, працювати над практичними задачами, розвиватися в напрямку системного або гейм-розроблення.