Веб-програмування

👨‍💻 Початківець програміст на C++, який активно вивчає мову та прагне отримати реальний досвід. Хоча поки що не має комерційних проєктів, готовий наполегливо працювати, обговорювати деталі та вдосконалювати свій код.

🔹 Основні навички:

Основи C++ (синтаксис, змінні, цикли, умовні конструкції)

Структури даних (масиви, списки, стек, черга)

ООП (класи, наслідування, поліморфізм)

Робота з файлами та потоками введення/виведення

Основи алгоритмів (сортування, пошук, рекурсія)

STL (vector, map, set, iterator)

🔹 Готовий:

✅ Виконувати тестові завдання та практикуватися на реальних проєктах

✅ Перероблювати код та оптимізувати рішення

✅ Розбиратися в нових бібліотеках та технологіях

✅ Вивчати багатопотоковість та системне програмування

🔹 Переваги:

🔥 Висока мотивація

📖 Швидке навчання та бажання писати чистий код

💬 Відкритість до зворотного зв’язку

🔹 Мета:

Отримати перший реальний досвід у розробці на C++, працювати над практичними задачами, розвиватися в напрямку системного або гейм-розроблення.