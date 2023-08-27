Веб-разработчик и дизайнер 3D

Имея прочную основу в графическом и моушн-дизайне, я расширил свои навыки до профессиональной веб-разработки с использованием Python, JavaScript и OpenGL. Помимо создания визуально привлекательных дизайнов, я могу писать и редактировать тексты для учебных материалов, создавать короткие исторические видео и прототипировать сложные веб-сайты.

Мой сайт: https://okhta.space/

Мой github: https://github.com/seryozhaokhta