Веб-страница подсчитывающая цену для гостиниц

1. Сверстать страницу (используя bootstrap-vue typescript)

2. Установить lumen framework и подключить SimbaseApiRequest и simBaseAuth

3. Вызвав через API функцию из SimBase

4. Заполненные поля значениями



В приложении:

Подробное Тех задание.

SimbaseApiRequest - основной файл библиотеки, отвечает за работу с API базы данных

simBaseAuth - подключение и пользовательские функции для работы с SimbaseApiRequest