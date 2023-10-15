Веб-страница подсчитывающая цену для гостиниц
Веб-программирование
Добавленанет просмотров
2 месяца назад
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1. Сверстать страницу (используя bootstrap-vue typescript)
2. Установить lumen framework и подключить SimbaseApiRequest и simBaseAuth
3. Вызвав через API функцию из SimBase
4. Заполненные поля значениями
В приложении:
Подробное Тех задание.
SimbaseApiRequest - основной файл библиотеки, отвечает за работу с API базы данных
simBaseAuth - подключение и пользовательские функции для работы с SimbaseApiRequest