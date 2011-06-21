Вебклиент для учета в музыкальном магазине

Веб-программирование
Добавлена
13 лет назад
203 просмотра
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Серверная часть:

Kohana 3.0.x, Doctrine 1.2.x, интеграция с сайтом.

Касса

1. Приход

2. Расход

Закупка

Продажа

Приём на гарантию

Отчёты

Склад

Документы для печати

1 . Приходник

2 . Расходник

3 . Талон приёма на гарантию

4 . Талон послегарантийного ремонта

5 . Счёт на предоплату физическому лицу

6 . Счёт на предоплату юридическому лицу

Сотрудники

Заказчики

Поставщики