Вебклиент для учета в музыкальном магазине
Веб-программирование
Добавлена203 просмотра
13 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Серверная часть:
Kohana 3.0.x, Doctrine 1.2.x, интеграция с сайтом.
Касса
1. Приход
2. Расход
Закупка
Продажа
Приём на гарантию
Отчёты
Склад
Документы для печати
1 . Приходник
2 . Расходник
3 . Талон приёма на гарантию
4 . Талон послегарантийного ремонта
5 . Счёт на предоплату физическому лицу
6 . Счёт на предоплату юридическому лицу
Сотрудники
Заказчики
Поставщики