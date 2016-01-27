Верстка и натяжка сайта для биржевого брокера
Добавлена137 просмотров
8 лет назад
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Верстка и натяжка на Wordpress сайта для биржевого брокера. На сайте испольузется уникальная, написанная лично мною специально под этот проект, система загрузки актуальных курсов валют с возможностью автообновления с заданный промежуток времени - реализована имитация курсовых колебаний на основе реальных курсов. Количество валют - неограничено.