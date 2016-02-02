Верстка сайта, Разработка интерфейса Javascript

Добавлена
8 лет назад
210 просмотров
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Сайт:

Превью сайта можете найти здесь: fancycoder.esy.es

Характеристики сайта:

  • Валидный HTML5 и CSS3
  • Создание пользовательского интерфейса с помощью JavaScript / jQuery
  • Полная кроссбраузерность (до IE7 включительно)
  • Адаптивная верстка / Bootstrap
  • Высокая производительность сайта (быстрое отображение, использование спрайтов)
  • Использование AJAX для асинхронной отправки форм
  • В разработке использовались:
- Jade

- Less

- Gulp