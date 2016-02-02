Верстка сайта, Разработка интерфейса Javascript
Добавлена210 просмотров
8 лет назад
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Сайт:
Превью сайта можете найти здесь: fancycoder.esy.es
Характеристики сайта:
- Валидный HTML5 и CSS3
- Создание пользовательского интерфейса с помощью JavaScript / jQuery
- Полная кроссбраузерность (до IE7 включительно)
- Адаптивная верстка / Bootstrap
- Высокая производительность сайта (быстрое отображение, использование спрайтов)
- Использование AJAX для асинхронной отправки форм
- В разработке использовались:
- Less
- Gulp