Верстка сайта с дизайном

(ВЕРСТКА И НЕСЛОЖНЫЙ, НО КРАСИВЫЙ ДИЗАЙН) Создам не очень сложный сайт, на любую тематику и очень дешево. Есть небольшой опыт работы. Очень хотелось бы поработать! Надеюсь буду полезен хоть кому-то. Пример на картинке.

Владею:

- CSS / HTML / PHP / JS / JQ

- Некоторые библиотеки

Не владею (пока что): - MySQL

Вы получите:

1) основные рабочие страницы, которые вам требуются

2) оформление сайта и незамысловатый, но хороший дизайн

3) помогу с размещением на хостинг Гарантирую неплохой сайт с несколькими рабочими страницами и хорошим дизайном, учитывая ваши пожелания. Я не профессионал, но и цена очень низкая.