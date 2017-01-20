Верстка сайта с дизайном

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
(ВЕРСТКА И НЕСЛОЖНЫЙ, НО КРАСИВЫЙ ДИЗАЙН) Создам не очень сложный сайт, на любую тематику и очень дешево. Есть небольшой опыт работы. Очень хотелось бы поработать! Надеюсь буду полезен хоть кому-то. Пример на картинке.
Владею:
- CSS / HTML / PHP / JS / JQ
- Некоторые библиотеки
Не владею (пока что): - MySQL
Вы получите:
1) основные рабочие страницы, которые вам требуются
2) оформление сайта и незамысловатый, но хороший дизайн
3) помогу с размещением на хостинг Гарантирую неплохой сайт с несколькими рабочими страницами и хорошим дизайном, учитывая ваши пожелания. Я не профессионал, но и цена очень низкая.