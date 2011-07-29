Видео плеер

Плеер для сайта: http://www.thethirdq.com/

Проект: http://www.weblancer.net/projects/281592.html

Ссылка на объект проигрывания и настройки проигрывания задаются во внешних переменных.

Плеер ловит куки юзера на первое посещение сайта и отображает, исходя из этого, задаваемый в настройках ролик.