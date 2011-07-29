Видео плеер
Веб-программирование
Добавлена813 просмотров
12 лет назад
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Плеер для сайта: http://www.thethirdq.com/
Проект: http://www.weblancer.net/projects/281592.html
Ссылка на объект проигрывания и настройки проигрывания задаются во внешних переменных.
Плеер ловит куки юзера на первое посещение сайта и отображает, исходя из этого, задаваемый в настройках ролик.