Все для ремонта и строительства

http://topremont.ru

Каталог товаров, материалов и услуг для ремонта и строительства. Имеется личный кабинет для поставщиков товаров/услуг, импорт-экспорт прайс-листов и описаний, всевозможные статистики, рассылки, партнерские программы и мн.др. Также в проект включен модуль статей и различные справочники. Реализовано на базе adlabs.CMS