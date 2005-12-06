Второй проект сайт по поиску кино [html+scss, javascript, node]
Веб-программирование
Добавленанет просмотров
4 месяца назад
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1 https://github.com/Andriy-Minyailo/project-watchflix
https://andriy-minyailo.github.io/project-watchflix/
Сайт по поиску, добавления кино, можно посмотреть трейлер, посмотреть самые трендовые на данный, на этой неделе, месяце.