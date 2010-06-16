WA Shop-script - своя валюта для категории

Для категории выставляется своя валюта. Все товары из данной категории будут показываться в своей валюте. Продукты, у которых в категориях не задана валюта, будут показываться в валюте магазина.

После оформления заказа, заказ разделяется по подзаказам сгруппированные по валютам в заказе.

Полное описание в файле Word (см. вверху Документ Microsoft Word (201 Кб) ).

Помошник:

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Бабанский Дмитрий (disabler)

http://www.weblancer.net/users/disabler/

элемент выбор и установка валюты в категории