WA Shop-script - своя валюта для категории

Для категории выставляется своя валюта. Все товары из данной категории будут показываться в своей валюте. Продукты, у которых в категориях не задана валюта, будут показываться в валюте магазина.
После оформления заказа, заказ разделяется по подзаказам сгруппированные по валютам в заказе.
Полное описание в файле Word (см. вверху Документ Microsoft Word (201 Кб) ).
Помошник:
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Бабанский Дмитрий (disabler)
http://www.weblancer.net/users/disabler/
элемент выбор и установка валюты в категории