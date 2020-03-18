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Web-CRM и База данных
Веб-программирование
Добавлена
4 года назад
111 просмотров
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Создана Web-CRM и база данных (бухгалтерия, договоры, данные клиентов) по ТЗ заказчика.
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Вячеслав
maxsl89
Был
4 года назад
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