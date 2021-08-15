Web приложение для Автошколы

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Большой проект от Автошколы, которая пришла с проблемой "необходимо сделать Личный кабинет для записи Студентов на занятия к Инструкторам".
Проект реализовывался без ТЗ, но в тесном контакте с Бизнес-аналитиком компании, что позволило на выходе получить продукт, полностью отвечающим ожиданиям заказчика.
В рамках проекта было выполнено за все время более 500 задача различной сложности.
Основные Задачи:
Реализовать удобный интерфейс записи на вождение для Студентов Автошколы
Реализация интерфейс для Инструктора по вождению
Реализация возможности оставить отзыв и оценку о занятии с Инструктором
Реализация возможности задавать графика вождения индивидуально под каждого Инструктора
Реализовать Административный интерфейс управления приложением
Полная интеграция с CRM Битрикс24 для двухстороннего обмена данными.
Реализация возможности автоматической выдачи Талонов на занятии при оплате счета в Битрикс24
Формирования отчета по Инструкторам в Битрикс24, для отслеживания качества их работы
Отслеживания нагрузки на Инструкторов
График отслеживания новых записей на занятия
Технологии проекта:
⚠️ VueJS
⚠️ Bitrix Framework, ORM, D7
⚠️ Rest API, JSON, AJAX
⚠️ Git