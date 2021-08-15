Web приложение для Автошколы

Большой проект от Автошколы, которая пришла с проблемой "необходимо сделать Личный кабинет для записи Студентов на занятия к Инструкторам".

Проект реализовывался без ТЗ, но в тесном контакте с Бизнес-аналитиком компании, что позволило на выходе получить продукт, полностью отвечающим ожиданиям заказчика.

В рамках проекта было выполнено за все время более 500 задача различной сложности.

Основные Задачи:

 Реализовать удобный интерфейс записи на вождение для Студентов Автошколы

 Реализация интерфейс для Инструктора по вождению

 Реализация возможности оставить отзыв и оценку о занятии с Инструктором

 Реализация возможности задавать графика вождения индивидуально под каждого Инструктора

 Реализовать Административный интерфейс управления приложением

 Полная интеграция с CRM Битрикс24 для двухстороннего обмена данными.

 Реализация возможности автоматической выдачи Талонов на занятии при оплате счета в Битрикс24

 Формирования отчета по Инструкторам в Битрикс24, для отслеживания качества их работы

 Отслеживания нагрузки на Инструкторов

 График отслеживания новых записей на занятия

Технологии проекта:

⚠️ VueJS

⚠️ Bitrix Framework, ORM, D7

⚠️ Rest API, JSON, AJAX

⚠️ Git