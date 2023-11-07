WebCraft

Веб-программирование
Добавлена
2 месяца назад
нет просмотров
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Лендинговая страница для стартап компании, предоставляющей услуг по созданию веб сайтов и приложений. В компании собраны специалисты с разных уголков мира.
Страница содержит удобное навигационное меню, несколько разделов, включая кейсы, описание лучших сотрудников и предоставляемых услуг.
Полностью адаптивный дизайн.

https://webcraft-innovate.tilda.ws/