WebCraft
Веб-программирование
Добавленанет просмотров
2 месяца назад
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Лендинговая страница для стартап компании, предоставляющей услуг по созданию веб сайтов и приложений. В компании собраны специалисты с разных уголков мира.
Страница содержит удобное навигационное меню, несколько разделов, включая кейсы, описание лучших сотрудников и предоставляемых услуг.
Полностью адаптивный дизайн.