Лендинговая страница для стартап компании, предоставляющей услуг по созданию веб сайтов и приложений. В компании собраны специалисты с разных уголков мира.

Страница содержит удобное навигационное меню, несколько разделов, включая кейсы, описание лучших сотрудников и предоставляемых услуг.

Полностью адаптивный дизайн.

https://webcraft-innovate.tilda.ws/