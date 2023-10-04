Екосистема Qclub
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Qclub — це екосистема, яка пропонує настроювані геотаргетовані купони, одночасно заохочуючи лояльність до бренду для вашого бізнесу.
Проект Qclub був складним, але корисним досвідом, який дозволив мені продемонструвати свої навички як Javascript Full-Stack розробника.
Мій внесок у цей проект включав:
Інтеграція Firebase Push Notifications для мобільного додатку.
Підключення MongoDB для швидшої взаємодії користувача в Qingo (колесо фортуни в мобільному додатку), а потім синхронізація MongoDB з базою даних MySQL для інформаційної панелі адміністратора.
Інтеграція платіжних систем, таких як PayPal і SquareUp, що забезпечує безпечні та зручні транзакції для користувачів.
Створення GitHub Actions, які спростили процес розгортання та дозволила автоматичне розгортання використовуючи AWS EC2, що заощадило час і підвищило загальну ефективність проекту.
Тестування програми та вирішення будь-яких помилок, які виникли в процесі розробки.
Створення real-time комунікацій між менеджерами бізнесу для обмінну цінною інформацією.