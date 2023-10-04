Екосистема Qclub

Qclub — це екосистема, яка пропонує настроювані геотаргетовані купони, одночасно заохочуючи лояльність до бренду для вашого бізнесу.

Проект Qclub був складним, але корисним досвідом, який дозволив мені продемонструвати свої навички як Javascript Full-Stack розробника.

Мій внесок у цей проект включав: