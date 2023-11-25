Електоронная-Торговая палата Республики Молдова
Веб-программирование
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месяц назад
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Работал fullstack разрабочиком в команде из 12 человек, используя Vue/Laravel stack. В мои обязанности входило:
- Создание переиспользуемых компонентов разной сложности от таблиц до электронных редакоров докуметов;
- Написание crud`ов как на фронте так и на беке;
- Создание aрхитекуры API-layer на фронте;