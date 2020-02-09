Yii2 Developer

Я работаю в сфере разработки около 4 лет и имею опыт работы с PHP (Yii2 Framework, а также с JQuery, JavaScript, MySQL и HTML), а также с C # (WinForms, WPF)В основном я Backend (Achitect) Developer

Также я был волонтером в проектах на Python (я имею в виду, я также знаю Python)

В настоящее время я получаю опыт работы с языком Go