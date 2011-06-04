Z-Wave Russia
Веб-программирование
Добавлена114 просмотров
13 лет назад
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Короткое описание: Корпоративный сайт компании Z-Wave Russia со встроенным интернет-магазином.
Цель создания: предоставление информации о компании, продажа своих товаров через интернет.
Категория: Корпоративные сайты, Интернет-магазины
Услуги: Модернизация.
Отзыв клиента: http://webial.com/projects/z-wave#clientreview
Подробнее о проекте: http://webial.com/projects/z-wave