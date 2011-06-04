http://z-wave.ru

Короткое описание: Корпоративный сайт компании Z-Wave Russia со встроенным интернет-магазином.

Цель создания: предоставление информации о компании, продажа своих товаров через интернет.

Категория: Корпоративные сайты, Интернет-магазины

Услуги: Модернизация.

Отзыв клиента: http://webial.com/projects/z-wave#clientreview

Подробнее о проекте: http://webial.com/projects/z-wave