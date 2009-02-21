Заставка к фильму

Веб-программирование
Добавлена
15 лет назад
270 просмотров
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Заставка к интерактивному мегаблокбастеру. Оригинал больше по времени и сопровождается классным саундтреком.

Для того чтобы запустить - необходимо навести мышкой на морду гринмэна и кликнуть..

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