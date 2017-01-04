Для компании "Развитие", а в частности "ЖК Весенний" был разработан новый сайт задачи которого направлены на реализацию задач лидогенерации, информирования пользователей о Жилом комплексе и имеющихся в продаже квартирах/кладовых помещениях/парковочных местах.

Проект включает десктоп-версию сайта, отображаемую на стационарных компьютерах, и отдельную мобильную версию сайта (для планшетов и смартфонов), с облегченной графикой и функционалом, позволяющими при этом лакончино и эффективно решать задачи проекта.