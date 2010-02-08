Звит Оператор

http://www.zvitoperator.com.ua/

Амбициозный проект сферы B2G, реализовывает услуги сдачи отчетности через интернет в гос. фонды. Система реализована с использованием следующих стандартов и технологий: SOA, XML (HR-XML, XML Signatire), CMS, Java-based solutions (J2EE), Enterprise Service Bus (ESB), Java Message Queue (JMQ), Workflow, DocFlow, BPEL. Моя работа заключалась в ведении направления клиентской части, разработка и внедрение интерфейсов взаимодействия с помощью JSP, GWT-Ext, JavaScript Frameworks (ExtJS, jQuery); разработка портлетов по стандартам JSR 168 и JSR 286.