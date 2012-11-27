"Aegiptica", периодическое издание

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https://www.free-lance.ru/users/Tulskaya
Многостраничное издания "Aegiptica". Полностью разработано "под ключ".
1. Разработка названия издания.
2. Разработка начертания издания.
3. Подбор гарнитур.
4. Разработка модульной сетки издания.
5. Разработка системы навигации. Колонтитулы. Колонцифры. Рубрикация.
6. Разработка системы оформления иллюстраций, выносов, врезов и пр.
7. Разработка концепции первой обложки.
8. Разработка дизайна внутренних полос.
9. Разработка дополнительных элементов оформления.
10. Верстка издания.