"Калязинский Механический Завод" - буклет

www.oaomzk.ru/ Основное направление деятельности ОАО «Механический Завод «Калязинский» — производство нефтепромыслового и бурового оборудования. Завод обладает производственной и научно-исследовательской базой, ориентированной на разработку новой техники и инструмента для бурения и ремонта скважин.