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«Кувь» - Журнал идей и концепций.

«Кувь» - нечто большее, чем просто журнал. В первую очередь, он сверхпроводник передовых идей современной культуры и искусства. Смысл во вдохновении каждого. Спросите чем? Мы делаем некий аттракцион. Новое и актуальное искусство, литература, дизайн, архитектура – все то, что формирует мироощущение думающего человека. «Кувь» - гейзер для всего этого, для новых идей, концепций, причин и поводов в нашей жизни.

Тематика: культура, искусство, общество, тусовки.

Интернет-издание «КУВЬ» www.kuv.in.ua