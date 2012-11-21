Ооо " ТЕЛЕНЕДЕЛЯ", г. Москва. «Теленеделя» — всеукраинский и российский еженедельный журнал. Выходит еженедельно в Москве, Самаре, Сургуте, Нижневартовске, Екатеринбурге, Перми, Нижнем Новгороде, Днепропетровске, Донецке, Запорожье, Мелитополе, Киеве, Луганске, Львове, Одессе, Симферополе, Харькове совокупным тиражом около 2 миллионов экземпляров (Издательский дом «Популярная пресса»)

Должностные обязанности и достижения:

Разработка дизайна, верстка полиграфической продукции. Обработка фотографий (ретушь, цветокоррекция), отрисовка (если необходимо) и окончательная проверка макета. Подготовка полиграфической продукции к печати, соблюдая все требования типографии.