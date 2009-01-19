ALEXANDER'S HOUSE Бриллианты крупные уникальные

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15 лет назад
430 просмотров
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"ALEXANDER'S HOUSE" (http://alexandershouse.ru). Рекламная полоса.

Одни только серьги из этого комплекта стоят 1 миллион евро...

http://alexandershouse.ru/inwork/concept/gallery/advert/large/3.jpg