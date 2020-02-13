Analytical scientific and educational journal Patriot.

Главная идея заключается в полновесной расшифровке различных фрагментов картины мироздания: от политико-экономических, психофизиологических и духовно-нравственных аспектов, до глубинных причинно-следственных парадигм бытия. Интеллектуального и духовного опыта человечества, который по закону времени неизбежно врывается в сердце каждого искателя истины.

https://www.behance.net/gallery/89475379/Analytical-scientific-and-educational-journal-Patriot