Black Monkey Garage (визитка)

Макет визитки для автосервиса "Black Monkey Garage". Макет оформлен в ярких оранжевых тонах, хорошо вписывающихся в автомобильную тематику.

Цель визитки - оставить контактные данные у клиентов, обращавшихся в автосервис, а также привлечь новых посетителей.

Задача стояла разработать визитку, на которой будут отображены все контактные данные компании - номер телефона (+ WhatsApp, Viber), e-mail, ссылка на профиль Instagram, а также адрес и карта. Все макеты сделаны в цветовой схеме CMYK и готовы к распечатке с последующим использованием по назначению.

Ссылка на Behance: https://www.behance.net/gallery/99027735/Black-Monkey-Garage