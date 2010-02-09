Буклет для банкетного зала

Стандартный буклет-раскладушка. Подобраны иллюстрации, цветовая гамма и шрифты, сделаны коллажи.Все макеты для полиграфии готовятся в программах Adobe Illustrator и Adobe InDesign в тех форматах, кото рые идеально подходят для любой типографии.