Буклет для банкетного зала
Верстка полиграфии
Добавлена1118 просмотров
14 лет назад
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Стандартный буклет-раскладушка. Подобраны иллюстрации, цветовая гамма и шрифты, сделаны коллажи.Все макеты для полиграфии готовятся в программах Adobe Illustrator и Adobe InDesign в тех форматах, кото рые идеально подходят для любой типографии.