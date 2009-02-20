Буклет Луганского завода коленчатых валов
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Добавлена202 просмотра
15 лет назад
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Задача стояла сделать лаконичный, простой и солидный буклет для завода производящего коленчатые валы. Макетирование заняло неделю, но в конце всех переделок и уточнений результат удовлетворил и заказчина и лично меня. :)