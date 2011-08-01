Буклет межд. конференции рус/англ.
Верстка полиграфии
Добавлена201 просмотр
12 лет назад
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Буклет Группы компаний Светосервис,
организатора международной конференции LUCI "Город под микроскопом",
проходящей ежегодно в крупнейших городах мира.
20 полос, офсет, на обложке – выборочное лакирование