Буклет СКФУ

Буклет разработан для продвижения бренда только сформировавшегося ВУЗа и предназначен для раздачи на выставках и научных конференциях.

Мною были созданы элементы фирменного стиля: ленточки со слоганом, цветные полосы по краям и темные полосы на фоне. Также я постарался облагородить логотип СКФУ, так как он на мой взгляд сильно уступает созданному мной.

Основой композиции всех страниц буклета является проект здания бывшего СевКавГТУ, вошедшего в состав СКФУ.