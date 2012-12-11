Буклет СКФУ

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Буклет разработан для продвижения бренда только сформировавшегося ВУЗа и предназначен для раздачи на выставках и научных конференциях.
Мною были созданы элементы фирменного стиля: ленточки со слоганом, цветные полосы по краям и темные полосы на фоне. Также я постарался облагородить логотип СКФУ, так как он на мой взгляд сильно уступает созданному мной.
Основой композиции всех страниц буклета является проект здания бывшего СевКавГТУ, вошедшего в состав СКФУ.