Calendar
Верстка полиграфии
Добавлена272 просмотра
14 лет назад
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Перекидной календарь Центра Ведической культуры.
Перекидной эксклюзивный календарь. Посвящен строительству Храма Кришны в Москве.
Задача: сдержанный, медитативный календарь. Внимание на храм. Использование в оформлении календаря характерных растительных и абстрактных орнаментов. Цвет страниц календаря и орнамент по временам года различны.