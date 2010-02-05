Перекидной календарь Центра Ведической культуры.

Перекидной эксклюзивный календарь. Посвящен строительству Храма Кришны в Москве.

Задача: сдержанный, медитативный календарь. Внимание на храм. Использование в оформлении календаря характерных растительных и абстрактных орнаментов. Цвет страниц календаря и орнамент по временам года различны.